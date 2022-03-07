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مأساة غامضة.. عريس في مصر ينهي حياته بعد 30 دقيقة من زفافه

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جثة تعبيرية
جثة تعبيرية

مأساة غامضة.. عريس في مصر ينهي حياته بعد 30 دقيقة من زفافه

كشفت تحريات رجال الأمن تفاصيل انتحار شاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصداً إنهاء حياته

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت منطقة البدرشين بالجيزة في مصر مأساة غامضة، حيث أقدم عريس على الانتحار بعد 30 دقيقة من انتهاء حفل الزفاف.

وكشفت تحريات رجال الأمن تفاصيل انتحار شاب داخل الحمام بعدما طعن نفسه عدة طعنات قاصدًا إنهاء حياته.

الضحية (26 عامًا) يلعب ضمن فريق الشباب بقرية أبو رجوان، لديه اثنان من الإخوة هو أصغرهم، سعت والدته إلى تزويجه اعتقادًا منها أن حياته ستتغير للأفضل لما عاناه من أزمة نفسية حادة تعالج بسببها لسنوات.

قبل عام ونصف تقريبًا، تعرفت والدة الشاب على فتاة من أبناء القرية حتى عرضت عليه الزواج من الفتاة فوافق وتقدم لخطبتها، وبعد أشهر قليلة انتقلا سويًا إلى منزل الزواج بالقرب من والدته.

لم يظهر على وجه الشاب أي نوايا واضحة للانتحار، وحضر "الحنة" أسفل منزله، ومن بعدها الزفاف مبتهجًا، لكنه ما إن خلا بحاله في المرحاض بعد انتهاء مراسم الزواج حتى طعن نفسه بسكين قاصدًا إزهاق روحه.

بركة من الدماء

ظل الشاب بعدها 30 دقيقة مفترشًا الأرض وسط بركة من الدماء حتى انتاب الشك عروسه، فتوجهت إلى المرحاض ووجدته طاعنًا نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ المكان، "كنت لسه بالفستان، وقالي هادخل الحمام وقعدت على السرير عشان يخرج.. وبعدها قولت فيه حاجة مش طبيعية ولما فتحت باب الحمام لقيته ميت".

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مباشرة صرخت الزوجة وهرولت إلى أسرته وأبلغتهم بما جرى "الحقوني ابني قتل نفسه في الحمام وغرقان في دمه"، هرول أهل الشاب لاكتشاف ما حدث، وبعدها انتقلوا به لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله متأثرًا بإصابته.

أقوال أسرة العريس في التحقيقات كشفت أنه يُعاني من حالة نفسية حادة، وظنوا أن الزواج سيحل هذه الأزمة لكنه جاء بالعكس وتخلص من حياته.

رواية العروس كانت صادقة بحسب تحريات المباحث التي أكدت أن الوفاة ناتجة عن تخلص العريس من حياته وليس فيها أي شبهة جنائية، وأن العريس دخل المطبخ المجاور للحمام وأمسك بالسكين قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرس السكين في بطنه.

وأضافت عروس البدرشين، أن زوجها كان طبيعيًا وقت أن كانا في الزفة، وعندما وصلا إلى منزل الزوجية لم يتحدث معها سوى بكلمتين فقط بعد أن دخلا غرفة نومهما "هادخل الحمام"، مشيرة إلى أنها جلست على السرير في خجل منتظرة خروجه لكنه تأخر بشكل كبير فاستشعرت القلق فطرقت الحمام فلم يجب، ففتحت الباب فوجدته ملقى على الأرض غارقًا في دمائه.

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