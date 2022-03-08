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بعد 4 أشهر زواج.. الإعدام لقاتلة زوجها بمساعدة صديقيها

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محكمة مصرية ترفض الطعن على قرار مرسي بالدعوة للاستفتاء

بعد 4 أشهر زواج.. الإعدام لقاتلة زوجها بمساعدة صديقيها

دبي - العربية.نت

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قررت محكمة جنايات المنصورة، في مصر اليوم الثلاثاء إحالة أوراق ربة منزل واثنين من أصدقائها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 8‏‎ ‎مايو ‏‏2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بشارع 10 بمدينة ‏المنصورة والتخلص منه بمعاونة اثنين من أصدقائها.

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كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من: "أم ‏هاشم. ف. ا"، وشهرتها "شيماء"، محبوسة، 20 سنة، ربة منزل، ‏و"لبيب. أ. ل"، محبوس، 18 سنة، عامل، ‏و"أحمد. ا. ا" ،محبوس، 20 سنة، لأنهم في يوم ‏‏6/9/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني علية صالح خليفة فهمي عثمان ‏عمدا مع سبق الإصرار على قتله فقامت المتهمة الأولى بإعطائه عقارا دوائيا مهدئا فخارت قواه وذهب في سبات ‏عميق‎.‎

كما قام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية ‏مسكنه وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فمه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه ‏بواسطة "كابل كهربائي"، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة حتى فاضت روحه إلى بارئها.

‎فيما وجهت للمتهمة الأولى ارتكاب جنحة بتعريض حياة الطفلة حبيبة صالح، نجلة المجني عليه ‏للخطر كونها ممن لها سلطة عليها.

يشار إلى أن المتهمة أقدمت على فعلتها بعد 4 أشهر فقط من زواجها من المجني عليه.

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