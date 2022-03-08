بعد 4 أشهر زواج.. الإعدام لقاتلة زوجها بمساعدة صديقيها

قررت محكمة جنايات المنصورة، في مصر اليوم الثلاثاء إحالة أوراق ربة منزل واثنين من أصدقائها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم، وحددت جلسة 8 مايو 2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بشارع 10 بمدينة المنصورة والتخلص منه بمعاونة اثنين من أصدقائها.
كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من: "أم هاشم. ف. ا"، وشهرتها "شيماء"، محبوسة، 20 سنة، ربة منزل، و"لبيب. أ. ل"، محبوس، 18 سنة، عامل، و"أحمد. ا. ا" ،محبوس، 20 سنة، لأنهم في يوم 6/9/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني علية صالح خليفة فهمي عثمان عمدا مع سبق الإصرار على قتله فقامت المتهمة الأولى بإعطائه عقارا دوائيا مهدئا فخارت قواه وذهب في سبات عميق.
كما قام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنه وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فمه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة "كابل كهربائي"، وأحكم وثاقه وجذب طرفيه بعنف وقوة حتى فاضت روحه إلى بارئها.
فيما وجهت للمتهمة الأولى ارتكاب جنحة بتعريض حياة الطفلة حبيبة صالح، نجلة المجني عليه للخطر كونها ممن لها سلطة عليها.
يشار إلى أن المتهمة أقدمت على فعلتها بعد 4 أشهر فقط من زواجها من المجني عليه.
-
الصحة العالمية: نعمل على إيصال مزيد من المساعدات لأوكرانيافيما تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الـ13 على التوالي في أوكرانيا، أكد منظمة الصحة العالمية العمل على إيصال مزيد من المساعدات إلى الدولة ... العرب والعالم
-
حسب الفئة العمرية.. تعرف على عدد ساعات النوم المثاليةفي حين تتناول العديد من الدراسات موضوع الوقت المثالي للنوم وانعكاسات ذلك على الجسم وفوائده، كشف علماء أميركيون عن العدد الأمثل لساعات النوم التي ... صحة
-
صدمة وشيكة.. خطر حقيقي يفاجئ أسهم شركات الأمن السيبرانيمخاوف متزايدة بشأن الحرب الإلكترونية المتوقعة من روسيا ضد الغرب قصص اقتصادية