صدمة في مصر.. ألقى بزوجته وأبنائه من الطابق الثاني

عاشت محافظة قنا جنوب مصر، حالة من الصدمة خلال الساعات الماضية، بعدما عمد أحد السكان إلى إلقاء زوجته وأبنائه الخمسة من الطابق الثاني من منزلهم.

تفاصيل تلك المأساة كشفت بعدما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوصول سيدة وأبنائها إلى مستشفى قنا مصابين بنزيف وكسور متفرقة نتيجة سقوطهم من شرفة منزلهم في قرية دندرة.

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ألقاهم واحداً تلو الآخر وهو يهذي

لتكشف التحقيقات لاحقا أن السيدة وأولادها دفعوا عنوة من الطابق الثاني على يد الزوج، بعد أن أكد شهود عيان أنهم شاهدوه يلقي بهم الواحد تلو الآخر ويهذي بكلمات غير مفهومة.

كما قال الجيران إن الزوج اعتاد تعاطي المخدرات، وغالبا ما كان يعتدي ويضرب زوجته وأطفاله، مؤكدين أنهم شاهدوه قبل ارتكاب الواقعة يقف بمفرده في شرفة منزله ويهذي بعبارات غير مفهومة.

إلى ذلك، كشف تقرير مفتش الصحة، إصابة الزوجة وتدعى أسماء (35 عاما) بجروح قطعية وسطحية بالرأس ونزيف في المخ من شدة الارتطام، فيما أصيب الأطفال وأكبرهم يبلغ من العمر 16 عاما وأصغرهم عامين بكسور متفرقة وكدمات، فيما حالة بعضهم خطيرة.

كما تبين بعد تحليل عينة من دم المعتدي، تعاطيه المخدرات.