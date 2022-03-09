شاهد.. السيسي يتأثر بمشهد ويبكي على الهواء

تأثر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشهيد خالد" ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام مصرية، السيسي يبكي وتنهمر دموعه تأثرا بمشاهد الفيلم التسجيلي.

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فيما طالب السيسي بالتركيز على عرض حياة ضباط الجيش والشرطة، قائلا: "النهاردة لو الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية اللي ممكن يقدم للناس ويقولهم شوفوا دي بيوت مصرية عادية خالص.. متوسطة أو أقل من المتوسطة.. يعني مفيش غير أنفسهم يقدموها.. أكثر حاجة يقدموها".

يشار إلى أن مصر تحتفل في 9 بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى مقتل الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.