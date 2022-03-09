فنان مصري ينهي خطوبته بعد 11 يوماً من الارتباط

قرار صادم أعلن عنه الفنان المصري مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، بعدما كشف عن فسخ خطوبته بعد 11 يوما من إتمامها دون إبداء الأسباب.

ومجدي صبحي الذي احتفل في 25 فبراير الماضي، بخطوبته على الإعلامية منى الألفي، في ليلة وصفها بأنها من أجل ليالي العمر عاد الثلاثاء ليعلن عن انتهاء الأمر.

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فقد نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له، وعلق عليها قائلا "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي.. وأتمنى لها ولأولادها كل سعادة"، ليختتم كلماته بجملة واحدة قال فيها "كل شئ نصيب".

إلى ذلك، انهالت عليه التعليقات من أصدقاءه ومحبيه، الذين حاولوا مواساته، إلا أنه لم يعقب أو يضف أي كلمة أخرى في هذا الأمر، ولم يكشف عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال السريع.

ونال الفنان مؤخرا تكريما من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وذلك عن دوره في مسرحية "رحلة الست" التي عرضت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم فيها دور الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

من جانبها أعلنت الإعلامية منى الألفي عن انتهاء الأمر بطريقة توحي بشئ ما، بعدما نشرت صورة تجمعها بالفنان مجدي صبحي وبينهما فاصل، كتب عليها "تم فسخ الخطوبة".

إلا أن تعليقها لم يكن مباشرا، بعد أن كتبت قائلة "تخيلت أن العمر مجرد رقم... ولكن... تم إنهاء الخطوبة من السيد مجدي صبحي.. وبتمنالك السعادة انت وأولادك".

وفي التعليقات هاجمت الإعلامية المصرية إحدى المشاركات، بعد أن كتبت لتقول أن منى الألفي في الخمسين من عمرها، وهو ما نفته الإعلامية لتؤكد أن عمرها هو 29 عاما، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها عمرها، وطالبت المتابعة ألا تتحدث عنها وتذكر عنها معلومات مغلوطة طالما أنها لا تعرفها بشكل شخصي.

