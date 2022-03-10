أزمة الضرائب تلاحق فناني مصر.. نقيب الممثلين يتحدث للعربية.نت

مازالت الأزمة المثارة بين مصلحة الضرائب في مصر والفنانين والخاصة بفرض ضرائب عليهم، نظير ظهورهم في مقابلات إعلامية وتلفزيونية متواصلة.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أنها لم تصدر قرارًا بمنع ظهور الفنانين المنتمين للنقابة في البرامج التلفزيونية بدون أجر، مؤكدة أن هذا القرار هو قرار الفنانين وليست النقابة، وكان باتفاق فيما بينهم على ذلك.

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من جانبه، كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المشكلة بدأت عندما طالبت مصلحة الضرائب الفنانين بضرائب مقابل الظهور في البرامج التلفزيونية حتى لو لم يتقاضوا أموالا من هذه البرامج، مشيرا إلى أن ما زاد من تفاقم الأزمة هو أن الضرائب لا تعترف بأي خطابات تأتي من القنوات التلفزيونية والفضائية وتنفي تقاضي الفنانين للأموال.

وقال إن هناك فرقا واضحا بين البرامج الترفيهية التي يتقاضى فيها الفنانون أموالا وبرامج الخدمة العامة التي يظهرون ويشاركون فيها من أجل التوعية أو تقديم خدمة للمشاهدين، مشيرا إلى هناك مفاوضات وجهودا مكثفة للوصول لحل.

وأشار إلى أن لجنة الموازنة في مجلس النواب تدخلت في الأمر وأوصت بتوقيع بروتوكول يضمن حقوق الطرفين، مضيفا أن الفنانين يطلب منهم عمل إقرار ضريبي كل شهر، رغم أن بعضهم لا يعمل منذ سنوات.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت عددا من الفنانين بسداد مبالغ كبيرة مقابل ظهورهم في برامج تلفزيونية وفضائية، بينهم أيتن ووفاء عامر والراقصة دينا، وهو ما أثار غضب الفنانين خاصة أنهم يظهرون في بعض البرامج دون الحصول على مقابل مالي.

وعقب ذلك، أوصت نقابة الممثلين بعدم ظهور الفنانين في الفضائيات بدون أجر لحين حل الأزمة مع الضرائب، لافتة إلى أن أي فنان سيذهب إلى برنامج دون حصوله على أجر سيتحمل ما يتم خصمه منه من جانب الضرائب.