.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مصر.. حظر تصدير 5 سلع والتصدي لأي احتكار أو احتيال

  • الخط
Image - 2022-03-10T143106.791
صورة من اجتماع مجلس الوزراء المصري

مصر.. حظر تصدير 5 سلع والتصدي لأي احتكار أو احتيال

أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، اليوم الخميس، قراراً بحظر تصدير 5 سلع هي الفول والعدس والمعكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن القرار لمدة 3 أشهر، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ومع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم عن التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا تكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

اجتماع رئاسة الوزراء
اجتماع رئاسة الوزراء

كما أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

مصر توقع اتفاقية مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء اقتصاد اقتصاد مصر مصر توقع اتفاقية مع "سكاتك" النرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء

وأكد مدبولي أن الحكومة تركز في هذه الفترة على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الصعد، لافتاً إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا "لادا" الروسية تعاني تحت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا
اكتشف المزيد