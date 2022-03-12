مصر تعلن انكسار الموجة الخامسة من وباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، انكسار الموجة الخامسة من وباء كورونا وسط تسجيل انخفاض مستمر في الإصابات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، بتغيير موعد إصدار البيان المتعلق بإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دورياً في بداية كل أسبوع بدلاً من البيان اليومي.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن آخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وأعرب عبدالغفار عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، مؤكداً ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقاً للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.

وطالب عبدالغفار المواطنين بالاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن خروج 733 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في مصر إلى 424831 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وفاة 8 حالات جديدة.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة هو 495373، بينما تم تسجيل 24272 حالة وفاة.