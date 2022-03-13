.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترك رسالة غامضة.. وفاة حارس مرمى الأهلي المصري

  • الخط
اللاعب الراحل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
اللاعب الراحل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

ترك رسالة غامضة.. وفاة حارس مرمى الأهلي المصري

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

توفي صباح اليوم، الأحد، اللاعب زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي المصري.

وأعلن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي وفاة الحارس الشاب (مواليد 2003 )، مؤكدا أنه كان مشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية، ومن أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي.

آخر تدوينة
آخر تدوينة

رسالة غامضة

لكن قبل وفاته بساعات قليلة، كتب اللاعب الراحل على صفحته الشخصية في فيسبوك تدوينة غامضة، قال فيها "محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه"، دون أن يوضح مقصده، ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد الإعلان عن وفاته.

اللاعب زياد إيهاب
اللاعب زياد إيهاب

يشار إلى أن إيهاب كان الحارس الأساسي لفريق الأهلي خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة.

كما كان الحارس الأساسي أيضًا في آخر مباراتين للفريق بدوري الناشئين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مجلة أميركية تكشف علاقة زيلينسكي بخطط تطوير المسيرات التركية مجلة أميركية تكشف علاقة زيلينسكي بخطط تطوير المسيرات التركية
اكتشف المزيد