.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وفاته صدمت مصر.. كسور وشرخ في جثة حارس مرمى الأهلي

  • الخط
زياد إيهاب
الراحل زياد إيهاب (أرشيفية)

وفاته صدمت مصر.. كسور وشرخ في جثة حارس مرمى الأهلي

القاهرة - أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن هزت وفاة حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم في النادي الأهلي زياد إيهاب، الشارع المصري، الأحد، كشفت جهات التحقيق تفاصيل جديدة.

فقد أوضحت مناظرة جهات التحقيق لجثة إيهاب وجود كسور متفرقة بجسمه وشرخ بالجمجمة نتيجة السقوط من علو مرتفع.

مصري يقتل ابنه ويدعي انتحاره.. هكذا اكتشفت الجريمة! مصر مصري يقتل ابنه ويدعي انتحاره.. هكذا اكتشفت الجريمة!

شبهة جنائية؟

إلى ذلك تستمع النيابة لأقوال أسرة الحارس الشاب وأصدقائه وزملائه لمعرفة سبب سقوطه من شرفة منزله في منطقة عين شمس شرق القاهرة، والتحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي، خالد بيبو، أعلن في وقت سابق الأحد، وفاة زياد إيهاب، متأثراً بإصابته بعد سقوطه من شرفة منزله. وأضاف أنه كان يتمتع بالكفاءة والأخلاق العالية، وكان من أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالأهلي.

تدوينة غامضة

يذكر أنه قبل وفاته بساعات قليلة، كتب الحارس الشاب تدوينة غامضة على صفحته في فيسبوك قال فيها: "محدش فاهم اللي فيا ومحدش هيفهمه"، دون أن يوضح ما قصده، ما أثار الحيرة لدى متابعيه الذين صدموا بعد الإعلان عن وفاته.

وزياد إيهاب، وهو من مواليد 2003، كان الحارس الأساسي لفريق الأهلي خلال فترات كبيرة من الموسم الماضي، وقدم مباريات مميزة. كما كان الحارس الأساسي أيضاً في آخر مباراتين للفريق بدوري الناشئين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خريطة القتال الشرس للعملية العسكرية الروسية في كييف خريطة القتال الشرس للعملية العسكرية الروسية في كييف
اكتشف المزيد