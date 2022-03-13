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محامي مبارك يروي موقفاً مع الرئيس المصري الراحل في السجن

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حسني مبارك
حسني مبارك

محامي مبارك يروي موقفاً مع الرئيس المصري الراحل في السجن

دبي - العربية.نت

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كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب، موقفا غريبا واجهه خلال دفاعه عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

فقد اعتبر الرئيس الراحل من أحسن الموكلين، قائلا: "من أحسن الناس اللي تعاملت معهم، فبعد الحكم على المرحوم في المرة الأولى بالمؤبد، قابلته في السجن وقلت له أنا أديت واجبي، ربنا موفقش.. جرب حظك مع محامي تاني".

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لكن مبارك رفض بشدة حينها، قائلا "يستحيل.. أنت الذي ستكمل وتكتب الطعن في النقض".

ليتقدم المحامي لاحقا فعلا بنقض الحكم، حيث أعيدت المحاكمة وحكم ببراءته!

قضية الآثار

إلى ذلك، كشف إصابته بمرض السرطان أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال الديب إنه "قرر اعتزال المحاماة"، مضيفا أن "قضية الآثار الكبرى قد تكون آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".

كما أوضح أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة، إذ بات يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

سرطان ووفاة ابنته

كذلك أشار إلى أن قرار الاعتزال أتى بعد تدهور حالته الصحية والنفسية، قائلا "دخلت في حالة نفسية عصيبة بسبب وفاة ابنتي".

محامي مبارك فريد الديب
محامي مبارك فريد الديب

إلى ذلك، ختم قائلا "أنا قربت على 80 سنة وكترت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، واشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هعتزل العمل العام".

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