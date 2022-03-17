خبير يوضح سبب توقف تدفق المياه من أعلى ممر أوسط بسد النهضة

بعدما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، يوم الثلاثاء الماضي، أوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة عباس شراقي أن هذا الأمر متوقع.

وقال ، عبر حسابه في فيسبوك: "فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف يوم السبت الماضي 12 مارس 2022 بعد فشل التوربين رقم 10 الذي أعلن عن تشغيله 20 فبراير الماضي عن إمرار المياه الزيادة التي تعبر الممر الأوسط، والتي يبلغ مقدارها حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا خلال هذه الفترة، وكذلك عدم تشغيل التوربين الثاني حتى الآن".

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كما أشار إلى توقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط، وذلك لأن تصريف هذه البوابات حوالي 30 مليون متر مكعب عند مستوى البحيرة الحالي (576 مترا فوق سطح البحر)، كذلك تظهر تدفقها من خلال بوابتي التصريف في الجانب الغربي، كما تظهر أيضا عمل التوربين رقم 10 وذلك من خلال دوامات المياه التي تخرج إلى حوض الاستقبال.

وأضاف "قد يبدأ العمل فوق الممر الأوسط الأيام القادمة بعد أن توقفت المياه، ومن المتوقع أن تكون التعلية أقل من خمسة أمتار هذا العام بتخزين حوالي 2 مليار متر مكعب، وفي حالة التعلية أكثر من ذلك لابد من تعلية الجانبين أيضًا بنفس القدر، وهو ما يصعب تنفيذه خلال المدة المتبقية أقل من 4 أشهر.. تعلية المتر الواحد شاملة الجانبين والممر الأوسط تتطلب 60 ألف متر مكعب خرسانة".