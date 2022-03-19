فيديو مروع .. سيارة طائشة تدهس مارة وتصيب 3 منهم في مصر

أصيب 3 أشخاص إثر حادث دهس لسيارة طائشة في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة جنوب مصر.

وكشفت كاميرا مراقبة مرور سيارة مسرعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة حيث دهست في طريقها عدداً من المارة بشارع العشرين، بمنطقة بولاق الدكرور وفرار سائقها.

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فقد بدأت القصة عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغاً بوقوع حادث دهس بشارع العشرين وسقوط مصابين.

وتبين اصطدام سيارة مسرعة بنحو 12 شخصاً أمام مقهى، ما أسفر عن إصابة 3 منهم بكدمات متفرقة، فيما حاول المارة ملاحقة السائق وضبطه لكنه لاذ بالفرار.

بدوره، كشف مصدر أمني أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، مؤكداً أن السلطات بدأت فحص كاميرات المراقبة بالشارع لمعرفة أرقام لوحات السيارة والوصول لسائقها.