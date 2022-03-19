.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو مروع .. سيارة طائشة تدهس مارة وتصيب 3 منهم في مصر

  • الخط
تعبيرية - شترستوك
تعبيرية - شترستوك

فيديو مروع .. سيارة طائشة تدهس مارة وتصيب 3 منهم في مصر

القاهرة -العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

أصيب 3 أشخاص إثر حادث دهس لسيارة طائشة في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة جنوب مصر.

وكشفت كاميرا مراقبة مرور سيارة مسرعة في الساعات الأولى من صباح الجمعة حيث دهست في طريقها عدداً من المارة بشارع العشرين، بمنطقة بولاق الدكرور وفرار سائقها.

مشاهد صادمة لسيارة تدهس طفلا.. ونجاته بأعجوبة سوشيال ميديا مشاهد صادمة لسيارة تدهس طفلا.. ونجاته بأعجوبة

فقد بدأت القصة عندما تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغاً بوقوع حادث دهس بشارع العشرين وسقوط مصابين.

وتبين اصطدام سيارة مسرعة بنحو 12 شخصاً أمام مقهى، ما أسفر عن إصابة 3 منهم بكدمات متفرقة، فيما حاول المارة ملاحقة السائق وضبطه لكنه لاذ بالفرار.

بدوره، كشف مصدر أمني أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، مؤكداً أن السلطات بدأت فحص كاميرات المراقبة بالشارع لمعرفة أرقام لوحات السيارة والوصول لسائقها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مكان وحيد في أوكرانيا لا يطاله القصف الروسي مكان وحيد في أوكرانيا لا يطاله القصف الروسي
اكتشف المزيد