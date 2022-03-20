وفاة لاعب كرة غيني محترف بمصر متأثراً بإصابته بالفطر الأسود
وكيلة اللاعب كشفت أن الراحل يبلغ من العمر 25 عاماً وكان يعاني من تداعيات صحية
توفي لاعب كرة قدم غيني محترف في مصر متأثرا بإصابته بمرض الفطر الأسود، أحد تداعيات فيروس كورونا.
وأعلن نادي بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أحد أندية الدرجة الثالثة في الدوري المصري، وفاة لاعبه الغيني موري بانغورا، بعد صراع مع المرض، خلال الأشهر الماضية، اضطر على أثره إلى البقاء في مستشفى المطرية التعليمي للعلاج من كورونا والفطر الأسود.
وكشفت سماح حمزة وكيلة اللاعب، أن اللاعب الراحل يبلغ من العمر 25 عاما، وكان يعاني من تداعيات صحية اضطرته لإجراء فحوص طبية بعد ملاحظة انخفاض وزنه بشكل سريع وغير طبيعي ثم شعوره بالإعياء ليكتشف الأطباء إصابته بمرض السكر واشتباه بسرطان البنكرياس.
وأضافت أن اللاعب أصيب كذلك مؤخرا بمرض كورونا، وزادت حالته سوءا إثر إصابته بأحد تداعيات كورونا، وهو الفطر الأسود، وانتقل لمستشفى المطرية التعليمي لإجراء جراحة لإزالة الفطر الذي تسبب في تورم وجهه، مشيرة إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس السبت بعد أن دخل في غيبوبة.
ومن المقرر أن تتسلم السفارة الغينية في القاهرة جثمان اللاعب اليوم تمهيدا لدفنه.
وكان اللاعب قد شارك مع أندية الدرجة الثانية في مصر، حيث انضم لمنية سمنود وبعدها كفر الشيخ، ثم انتقل لنادي بيلا، وهبط معهم للقسم الثالث، وكانت آخر مباراة لعبها في فبراير الماضي، قبل أن تداهمه الأمراض.
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