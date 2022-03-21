تفاعل كبير على فيسبوك مع رسالة انتصار السيسي للمصريات

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة للأمهات المصريات في عيدهن، وقالت عبر فيسبوك: "في عيدها، أهنئ كل أمهاتنا، فبرغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها، فتحية فخر وتقدير إلى كل أم، المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى، ومنارة الحب والحنان".

أيقونة النجاح

وكانت احتفالية يوم المرأة المصرية أيقونة النجاح، الأسبوع الماضي قد شهدت حضور السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وخلال الاحتفالية تم تقديم عددٍ من الاستعراضات، التي تبرز مكانة المرأة المصرية، من بينها استعراض قدمته الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.

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كما تم عرض فيلم تسجيلي يتضمن قصصاً نسائية، تكشف حجم النجاح الذي تحققه النساء، والتأكيد على الدعم الذي تلقاه المرأة المصرية.

وكرمت انتصار السيسي عدداً من النماذج النسائية من بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وتسلمتها ابنتها، وأنسية حسونة، والكاتبة الصحافية فاطمة سيد أحمد، وليلى هاني سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد علي، والإعلامية سهير شلبي، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد، والفنانة نيللي وعدد آخر من النماذج النسائية الناجحة.

وأكدت انتصار السيسي أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع.

وقالت انتصار السيسى - خلال الاحتفالية - إن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس، مشيرة إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات، ومنها "حياة كريمة" و"الكشف المبكر"، وتوفير المشروعات للمرأة المعيلة وحفظ التراث وتوفير التعليم والتدريب لبناتنا.