السيسي وولي عهد أبوظبي وبينيت في شرم الشيخ.. لبحث الطاقة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء التقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء اسرائيل نفتالى بينت، في مدينة شرم الشيخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك إن اللقاء تناول تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي.

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"التحديات العالمية الجديدة"

كما قال إنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية.

وكان ولي عهد أبوظبي، أكد أمس الاثنين، الحرص على مواصلة التنسيق مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على حسابه بموقع "تويتر" أنه بحث مع السيسي في مدينة شرم الشيخ العلاقات الأخوية الراسخة والمستجدات الإقليمية والدولية.

كما أكد حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر في ظل التحديات العالمية الجديدة، والعمل بين البلدين بما يحقق مصالحهما والمنطقة بشكل عام.

يشار إلى أن النزاع الروسي الأوكراني كان ألقى بظلاله على العديد من دول العالم، لاسيما وسط تخوف من شح بعض المواد الغذائية على رأسها القمح، فضلا عن النفط والفحم وغيرها من المواد التي يعتبر البلدان من ضمن أوائل المصدرين لها.

وكانت العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، دفعت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع لاسيما الطحين، إذ تعتبر أوكرانيا الدولة الرابعة المصدرة للقمح على صعيد العالم.