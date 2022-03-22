سيناء.. مقتل 3 دواعش وضبط 5 زوجات لقادة التنظيم

لقي 3 دواعش مصرعهم وتم ضبط آخرين بينهم زوجة أمير التنظيم بمداهمات لأبناء قبائل سيناء على بعض المواقع التي يختبئ فيها عناصر التنظيم.

اشتباكات مباشرة

وذكر مصدر قبلي لـ"العربية.نت" أن أفرادا ومجموعات من اتحاد قبائل سيناء قاموا بحصار بعض المواقع التي يتحصن ويختبئ فيها عناصر داعشية بمنطقة" شيبانة "جنوب شرقي مدينة رفح، حيث دارت اشتباكات مباشرة مع بعض العناصر المتواجدة أسفرت عن تصفية 3 منهم وضبط آخرين فيما قتل اثنان من أبناء القبائل وأصيب آخر.

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وقال إنه تم ضبط 3 من العناصر الداعشية إضافة لخمس سيدات متزوجات من عناصر التنظيم بينهم زوجة أمير المنطقة، و8 أطفال تبين أن حالتهم الصحية متردية، مضيفا أنه تم تسليم الجميع لقوات الجيش بالمنطقة.

تصفية إرهابيين

وكانت مصادر قبلية في سيناء قد أعلنت في ديسمبر الماضي تصفية إرهابيين خطيرين قبل تنفيذهم لعمليات إرهابية.

وذكرت "للعربية.نت" أنه تم رصد وتعقب قياديين تكفيرين وتم اصطيادهما في خنادقهما والاشتباك معهما وتصفيتهما، مضيفين أن القياديين التكفيريين كانا قد تم إعدادهما لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقبلها بأيام ألقت السلطات المصرية القبض على قياديين تكفيريين خطيرين بوسط سيناء ، بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة.