السيسي: مخزون القمح يكفي مصر لمدة 4 أشهر

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مخزون القمح يكفي مصر لمدة 4 أشهر، مضيفا أن المشروع القومي لصوامع القمح ساهم في دعم المخزون لمدد أطول.

وأضاف خلال حفل تكريم المرأة والأم المثالية، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لكانت الظروف العالمية الصعبة أثرت على مصر، مؤكدا أن "هذا البلد كان على (حافة الهاوية) لولا عناية الله".

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كما أضاف أن "المرأة المصرية مدعوة بأن يكون لها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التى تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في تاريخنا الحديث.. والمقام الأول فيها الاستثمار في الإنسان".

وأشار إلى أن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم بشكل جاد وبناء في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التي تشهد العديد من المشروعات العملاقة في تاريخنا الحديث والتي تستهدف الاستثمار في الإنسان.

وتابع: "حالة النجاح التي تحققت خلال السنوات الماضية وأثناء قسوة الإرهاب والتضحيات التي قُدّمت، هناك آباء يتألمون، لكن تبقى الأم الجناح الرحيم التي تألمت أكثر وأسمع منهم كثيرا".

فيما قال: "اللي عايز يشكرني يخلي باله من مصر، أتكلم والله يعلم ما نفسي أننا نريد الحفاظ على الوطن وحياة الـ 100 مليون مواطن ويبقوا في أمان وسلام في ظل الحالة الموجودة في العالم".