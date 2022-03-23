عن عمر 101 و92 عاما.. وفاة أبرز اثنين من قادة حرب أكتوبر

توفي صباح اليوم الأربعاء في مصر أبرز اثنين من قادة حرب أكتوبر في العام 1973، وهما الفريق عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني الميداني خلال الحرب، والفريق عبد رب النبي حافظ، قائد الفرقة 16 مشاة ميكانيكي في الحرب ورئيس الأركان بعد ذلك.

وغيب الموت الفريق عبد المنعم خليل عن عمر ناهز الـ 101 عام فيما رحل الفريق عبد رب النبي حافظ عن عمر ناهز 92 عاما ونعتهما القيادة العامة للجيش، حيث أكد المتحدث العسكري أن الاثنين قدما مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة مصر.

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شارك في حروب اليمن و67 وأكتوبر

ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 يونيو من العام 1930 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

عمل ملازما في سلاح المشاة، ثم مديرا بمدرسة المشاة، ثم مدرسا بكلية القادة والأركان، وتدرج في الوظائف القيادية بالجيش حتى وصل لمنصب رئيس الأركان.

كما شارك في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

وخلال حرب أكتوبر تولي قيادة الفرقة 16 مشاة وهي من ضمن الفرق التي خاضت عشرات المعارك طيلة حروب مصر.

تكريمه من السيسي

حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية والنياشين منها وسام التحرير، ووسام ذكرى قيام الجمهورية المتحدة، ووسام نجمة الشرف العسكرية، ونوط الاستقلال، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية جرحى الحرب، وميدالية 6 أكتوبر.

في أكتوبر الماضي وخلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وجه الرئيس المصري التحية للفريق عبد رب النبي، فور وصوله المنصة الرئيسية لحفل الكلية الحربية.

ومع بداية الندوة توجه السيسي نحو الفريق الراحل وقال: "اسمحوا لي نرحب بأحد أبطال حرب أكتوبر".

الفريق عبدالمنعم خليل

أما الفريق عبدالمنعم خليل، فهو من مواليد العام 1921 وكان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني خلال حرب أكتوبر.

عمل قائدا لكتيبة مشاة، ورئيس أركان لواء مشاة، ورئيس عمليات القوات العربية في اليمن، وقائدا لوحدات سلاح المظلات، ورئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له، ثم رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وقائدا للمنطقة المركزية العسكرية حتى يوم 16 أكتوبر 1973، ثم استكمل فترة حرب أكتوبر قائدا للجيش الثاني الميداني، ثم مساعدا لوزير الحربية وقائد الدفاع الشعبي والعسكري.

حصل على وسام بطل الجيش الثاني الميداني، ونجمة الشرف في حرب أكتوبر والدكتوراه الفخرية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا لكونه أحد رموز العسكرية المصرية وأقدم قادة حرب أكتوبر.