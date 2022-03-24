اتصال هاتفي بين السيسي وزيلينسكي.. دعوة مصرية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، تمت مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، ومستجدات مسار المفاوضات.

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وأكد السيسي دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية، مضيفا أن السيسي شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد كذلك على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم للأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كافة سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.