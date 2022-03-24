لتنشيط السياحة.. عدسة المخرج أحمد المرسي تبرز معالم مصر

نجح المخرج ومدير التصوير المصري، أحمد المرسي في إخراج صورة مصر السياحية بشكل جذاب، خاصة فيما يتعلق بالحملات الترويجية للسياحة المصرية أو الفعاليات الثقافية المرتبطة بالآثار مثل موكب المومياوات الملكية وغير ذلك.

وأخرج المرسي إعلانا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية ونقل من خلاله كل العناصر والوجهات السياحية التي يحب أن يقصدها كل سائح، مثل الطبيعة الرملية للأهرامات، والساحلية في البحر الأحمر والمتوسط، كذلك الحياة النهارية والليلية أيضاً.

مادة اعلانية

تنشيط السياحة

الإعلان الجديد يأتي ضمن الحملة الدعائية "Follow The Sun" ونشرتها وزارة السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، حيث تستهدف الحملة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية.



























واستطاع المرسي من خلال الإعلان تسليط الضوء على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء، وإبراز جمال هذه المواقع السياحية، لتكون وجهة جاذبة يرغب الزوار في البقاء بها مدة أطول مع تكرار الزيارة كل عام.

وكان المرسي قد استطاع جذب الأنظار عبر نشاطه في إخراج وتصوير الإعلانات السياحية، فكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) قد منحت الفيديو الترويجي (اكتشف مصر) جائزة أفضل فيلم للترويج السياحي من الشرق الأوسط بعام 2021، وهو من إخراجه وتصويره.

وعمل المرسي لصالح وزارة السياحة والآثار المصرية، وقد فاز الفيلم بالجائزة لنجاحه في التعبير عن تقدم قطاع السياحة الوطني في التنمية المستدامة خلال العقد الحالي.

وكانت الاحتفالية المبهرة لافتتاح طريق الكباش قد أخرجها المرسي وعرضت على شاشات التلفزيون بأنحاء العالم وتابعه مئات الملايين من المشاهدين.

وكان المرسي أيضاً كان قد شارك في إخراج وتصوير الموكب الذهبي لنقل 22 مومياء من ملوك وملكات الفراعنة في رحلتها من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط في أبريل 2021، في حدث فريد ومبهر تابعه عشرات الملايين بأنحاء العالم على الهواء مباشرةً، كما أخرج الفيديو الموسيقي "أنا مصري" للمطرب الكبير محمد منير ليُعرض ضمن أحداث الموكب.

ويذكر أن المرسي نال 22 جائزة محلية ودولية عن مجمل أعماله، وهو حالياً عضو معتمد في الجمعية الكندية للمصورين (CSC) إضافة لانتسابه إلى الجمعية الأسترالية للمصورين (ACS) التي منحته 9 جوائز منذ انضمامه لها في 2018.

ومن المقرر أن يُعرض للمرسي قريباً فيلم كيرة والجن من إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب المصري أحمد مراد، والفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز ومجموعة من النجوم المصرية.