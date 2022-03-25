لقاء رباعي يجمع العاهل الأردني ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، لقاء رباعياً ضم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العقبة جنوب المملكة، وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.

وذكرت قناة "المملكة" الرسمية أن العاهل الأردني عقد الجمعة "لقاء تشاورياً" مع محمد بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة (325 كلم جنوب عمان) على البحر الأحمر.

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ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان، إن الكاظمي بحث في العقبة مع العاهل الأردني والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي والطاقة، كما بحث التنسيق العالي وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري "بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية".

وذكر أن اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي ومحمد بن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن اللقاء تناول تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي.

كما قال إنه جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات القضايا الدولية والإقليمية.