.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مأساة بمصر.. مصرع وإصابة 10 كانوا في طريقهم لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال 

  • الخط
مصر حادث
أحد ضحايا الحادث

مأساة بمصر.. مصرع وإصابة 10 كانوا في طريقهم لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال

تنوعت الإصابات وفق ما كشفه التقرير الطبي ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة ونزيف واشتباه نزيف في المخ وكسر في العمود الفقري

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

شهدت محافظة أسيوط جنوب مصر فاجعة إنسانية حيث لقي طالب مصرعه وأصيب 9 آخرون في انقلاب حافلة كانت تقلهم للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال في مباراة حسم التأهل للمونديال.

وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن في محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى المنيا العام.

وتبين مصرع شاب يدعى زياد خالد محمد، يبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة 9 آخرين.

وتنوعت الإصابات وفق ما كشفه التقرير الطبي ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة ونزيف واشتباه نزيف في المخ وكسر في العمود الفقري.

وكشفت التحقيقات أن الشباب استقلوا الحافلة وتوجهوا للقاهرة للذهاب إلى استاد القاهرة ومؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام السنغال في مباراة التأهل للمونديال.

الجيش الروسي يدمر أكبر قواعد إمدادات الوقود بأوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الجيش الروسي يدمر أكبر قواعد إمدادات الوقود بأوكرانيا

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أحد الضحايا، وهو زياد خالد النبوي، الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، الذي لقي مصرعه في الحادث.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هكذا وجدت أوروبا نفسها رهينة سلاح الطاقة الروسي هكذا وجدت أوروبا نفسها رهينة سلاح الطاقة الروسي
اكتشف المزيد