مأساة بمصر.. مصرع وإصابة 10 كانوا في طريقهم لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال
تنوعت الإصابات وفق ما كشفه التقرير الطبي ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة ونزيف واشتباه نزيف في المخ وكسر في العمود الفقري
شهدت محافظة أسيوط جنوب مصر فاجعة إنسانية حيث لقي طالب مصرعه وأصيب 9 آخرون في انقلاب حافلة كانت تقلهم للقاهرة لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال في مباراة حسم التأهل للمونديال.
وتلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن في محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ووفيات، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى المنيا العام.
وتبين مصرع شاب يدعى زياد خالد محمد، يبلغ من العمر 21 عاما، وإصابة 9 آخرين.
وتنوعت الإصابات وفق ما كشفه التقرير الطبي ما بين سجحات وكدمات وكسور متفرقة ونزيف واشتباه نزيف في المخ وكسر في العمود الفقري.
وكشفت التحقيقات أن الشباب استقلوا الحافلة وتوجهوا للقاهرة للذهاب إلى استاد القاهرة ومؤازرة المنتخب المصري في مباراته أمام السنغال في مباراة التأهل للمونديال.
ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أحد الضحايا، وهو زياد خالد النبوي، الطالب بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق، الذي لقي مصرعه في الحادث.
وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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