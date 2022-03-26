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مصر.. وفاة رجائي عطية نقيب المحامين أثناء تواجده في المحكمة

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رجائي عطية
رجائي عطية

مصر.. وفاة رجائي عطية نقيب المحامين أثناء تواجده في المحكمة

فوجئ الحاضرون لجلسة محاكمة عددٍ من المحامين بمحكمة جنايات إمبابة بسقوط النقيب خلال تواجده على الأرض مغشياً عليه ووفاته

  القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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توفي صباح اليوم السبت رجائي عطية نقيب المحامين في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعد سقوطه أثناء حضوره إحدى الجلسات.

صورة متداولة للحظة سقوط رجائي عطية في المحكمة
صورة متداولة للحظة سقوط رجائي عطية في المحكمة

وفوجئ الحاضرون لجلسة محاكمة عدد من المحامين بمحكمة جنايات إمبابة بسقوط النقيب خلال تواجده على الأرض مغشيا عليه ووفاته.

بيان الوفاة
بيان الوفاة

وأعلن أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية، فيما أصدرت النقابة بيانا نعت فيه النقيب معلنة أنه خدم المهنة حتى آخر لحظات حياته.

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رجائي عطية من مواليد 6 أغسطس في العام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين خلفًا لسامح عاشور.

وقبل شهور، توفيت ابنة النقيب ونعاها بكلمات مؤثرة، وبعدها أصيب بحالة نفسية سيئة لازمته لفترة حزنا عليها.

وعلى صفحته الشخصية على مواقع التواصل، كتب النقيب الراحل تدوينة دعا فيها الله أن يشفيه من الأمراض ويرزقه الجنة.

وقال تحت عنوان "اصطباحة الأحباب" باسم الله نستقبل هذا الصباح الندى.. نفتح القلوب مع العيون، ونتطهر من الأدران، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان.. نناجي الحي القيوم، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا.

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