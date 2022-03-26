مقتل شاب مصري في القصف على مدينة ماريوبول في أوكرانيا
مصدران من الجالية المصرية يؤكدان لـ"العربية.نت" أن الشاب أصيب بقذيفة بعد خروجه من الملجأ لشراء مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي على الفور
أعلنت الجالية المصرية في أوكرانيا، اليوم السبت، وفاة مواطن مصري إثر القصف في ماريوبول.
وذكرت الجالية أن المواطن المصري يحيى حسن يحيى أحمد، توفي اليوم نتيجة القصف الروسي على مدينة ماريوبول.
وبدأ أعضاء الجالية المصرية في المعاملات لدفن جثمان القتيل.
وقد أكد مصدران في الجالية لـ"العربية.نت" أن المتوفى من مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، ويبلغ من العمر 34 عاماً.
وذكرا أنه أصيب بقذيفة بعد خروجه من الملجأ لشراء مواد غذائية له ولأسرته، وتوفي على الفور.
وكان مواطن مصري آخر يدعى محمد سعد رجب محمد زايد قد أصيب في أحداث أوكرانيا قبل أسابيع، بعد تعرضه لمقذوف من طائرة روسية خلال سيره في شوارع مدينة خاركيف.
يذكر أن مصر سبق أن أعادت غالبية الطلاب الدارسين في الجامعات الأوكرانية بعد اندلاع الحرب.
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