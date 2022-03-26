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نجل قيادي حمساوي.. تصفية داعشي فلسطيني حاول التسلل لسيناء 

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الداعشي الفلسطيني المقتول في مصر
الداعشي الفلسطيني المقتول في مصر
غزة و حماس

نجل قيادي حمساوي.. تصفية داعشي فلسطيني حاول التسلل لسيناء

مصدر قبلي بسيناء للعربية.نت: مقتل مصعب جميل مطاوع وهو فلسطيني من قطاع غزة ونجل قيادي كبير في حماس وكان أحد مقاتلي نخبة القدس بكتائب القسام

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أعلن تنظيم داعش سيناء مقتل أحد عناصره خلال تسلله لسيناء.

وكشف مصدر قبلي بسيناء "للعربية.نت" مقتل مصعب جميل مطاوع، وهو فلسطيني من قطاع غزة، ونجل قيادي كبير في حماس، وكان أحد مقاتلي نخبة القدس بكتائب القسام.

وذكر أن مصعب جميل انشق عن حماس وانضم لتنظيم داعش وحاول التسلل لسيناء لتقديم الدعم والإمداد لعناصر التنظيم، مضيفا أنه تم تصفيته خلال محاولته الوصول لبعض المواقع التي كان يختبئ فيها عناصر التنظيم.

وكان 3 دواعش لقوا مصرعهم قبل أيام وضبط آخرين بمداهمات لأبناء اتحاد قبائل سيناء على بعض المواقع التي يختبئ فيها عناصر التنظيم.

وذكر مصدر قبلي لـ"العربية.نت" أن أفرادا ومجموعات من اتحاد قبائل سيناء قاموا بحصار بعض المواقع التي يتحصن ويختبئ فيها عناصر داعشية بمنطقة" شيبانة "جنوب شرقي مدينة رفح، حيث دارت اشتباكات مباشرة مع بعض العناصر المتواجدة أسفرت عن تصفية 3 منهم وضبط آخرين فيما قتل اثنان من أبناء القبائل وأصيب آخر.

وقال إنه تم ضبط 3 من العناصر الداعشية وتسليمهم لقوات الجيش بالمنطقة.

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وكانت مصادر قبلية في سيناء قد أعلنت في ديسمبر الماضي تصفية إرهابيين خطيرين قبل تنفيذهم عمليات إرهابية.

وذكرت "للعربية.نت" أنه تم رصد وتعقب قياديين تكفيرين وتم اصطيادهما في خنادقهما والاشتباك معهما وتصفيتهما، مضيفين أن القياديين التكفيريين كانا قد تم إعدادهما لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقبلها بأيام ألقت السلطات المصرية القبض على إرهابيين قياديين خطيرين بوسط سيناء، بكامل عتادهما ومعداتهما بعد الإيقاع بهما في عملية عسكرية محكمة.

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