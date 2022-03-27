جاره سكب عليه البنزين وأشعل فيه النيران.. جريمة بشعة تهز مصر

تصدر هاشتاغ #حق_مصطفى_سراج مواقع التواصل في مصر، بعد مقتل الشاب مصطفى طالب جامعة دمياط حرقاً على يد جيرانه.

في التفاصيل، شهدت مدينة دمياط الجديدة، جريمة مروعة بقتل طالب جامعي بكلية التجارة، على يد أحد جيرانه، حيث قام بسكب البنزين عليه وأشعل فيه النيران.

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حروق من الدرجة الأولى

ما تسبب في إصابة الشاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 95% في مختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الطالب للعلاج في قسم الحروق بمستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، في حالة حرجة، ثم توفي بعد ساعات قليلة من الحادث.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على جثة الطالب القتيل تحت تصرف النيابة العامة.

فيما انتشرت روايتان حول الواقعة، حيث اعترف الشاب المتهم بسكب البنزين على الطالب، انتقاماً منه لقيامه بمعاكسة شقيقته.

لكن أصدقاء مصطفى وأقاربه، أكدوا أن الشاب الراحل يعمل في مطعم بدمياط الجديدة، لساعات طويلة ويعود للسكن فقط للنوم، وكان له جيران، معروف عنهم الشغب وكانوا يتعمدون إزعاجه بشكل مستمر، ما تسبب في نشوب خلاف بينهم.

وصولاً لفجر يوم الخميس الماضي، حدث خلاف بين الطالب مصطفى وأحدهم ما جعله يسكب البنزين في الشقة حتى أشعل النيران فيه، وحاول المجني عليه الهرب بعد أن تمكنت منه النيران وقام السكان بنقله إلى المستشفى سريعاً، إلا أنه كان قد تمكنت النيران منه، وتوفي خلال ساعات قليلة من الواقعة.

من جهتها أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، تمهيداً لإحالته للمحاكمة جنائياً.