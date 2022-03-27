سائق قطار مصري يتفادى كارثة محققة.. وفيديو يوثق

لا تزال مصر تشهد حوادث لمرور السيارات من أماكن غير معدة للعبور، على قضبان السكك الحديدية، متسببة بسقوط ضحايا رغم تحذيرات الحكومة.

إلا أن قائد قطار تمكن من تجنب كارثة جديدة بعد مرور سيارة أمامه على قضبان السكك الحديدية.

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وأعلنت وزارة النقل المصرية أن محمد رمضان حسنين قائد قطار رقم 388 تمكن من السيطرة على القطار وإيقافه قبل اصطدامه بالسيارة التي تمر من مكان غير معد للعبور بين محطتي أولاد سيف وبلبيس، متفادياً كارثة جديدة كانت ستسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

حوادث سابقة

أتى ذلك بعد أن لقي مسن مصري مصرعه قبل أيام داخل سيارته بعد اصطدامه بقطار عند مزلقان بالدقهلية شمال القاهرة.

وفوجئ المارة عند مزلقان دنجواي بمدينة شربين في محافظة الدقهلية بسيارة يقودها مسن تسير عكس الاتجاه وتصادف مرور قطار، ما أدى لتصادمهما والإطاحة بالسيارة لعدة أمتار ووفاة قائدها في الحال.

كذلك توفي مزارع مصري في فبراير الماضي إثر تصادم قطار بعربة كارو في محافظة الغربية شمال البلاد.

وشهدت قرية قصر نصر الدين التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وقوع حادث تصادم قطار مع عربة كارو كان يستقلها مزارع، أثناء عبوره مزلقان سكة حديد القرية، وتصادف ذلك مع قدوم القطار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

يذكر أن وزارة النقل كانت حذرت المواطنين من عبور مزلقانات السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لها، وطالبتهم بالانتظار حتى فتح المزلقان بعد عبور القطارات وعدم اقتحامه أثناء غلقه.