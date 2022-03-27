مصر.. الحكومة تخفف قيود كورونا وتسمح بموائد الرحمن

قررت الحكومة المصرية، الأحد، تخفيف قيود كورونا التي بدأت في تطبيقها قبل عامين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

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وتمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر وخاطرة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، السفير نادر سعد، أنه تمت الموافقة أيضاً على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

وقال سعد إنه تمت الموافقة على إقامة الأعراس والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بداية من أبريل المقبل.

مؤشرات إيجابية

من جهته، استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً.

وجاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

76.5 مليون جرعة

بدوره، تطرق القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار، إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات.

كما أضاف عبد الغفار أن عدد من تم تحصينهم بالكامل يقدر بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداً وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، منوهاً بوجود نحو 66 مليون جرعة تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بكورونا بلغ 625 إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 8.