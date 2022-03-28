مصر.. شقيقة المتهم بحرق جاره حتى الموت تكشف مفاجآت

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب حرقاً على يد جاره في مصر، حيث كشفت تحريات المباحث الجنائية، اليوم الاثنين، مفاجأة في واقعة قتل الطالب مصطفى سراج بدمياط حرقا علي يد جاره وآخرين، حيث تبين سابقة مضايقة المجني عليه لشقيقة المتهم.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال شقيقة المتهم، فقد أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها جاءها المجني عليه متظاهرًا بطلبه اقتراض أغراض منها، ففتحت له الباب.

مادة اعلانية

استنجدت بشقيقها

وأضافت أنها فُوجئت بتعدي الشاب الراحل عليها، فحضر شقيقها على إثر صراخها لنجدتها ففر المجني عليه وتعقبه شقيقها وهو ممسك بزجاجة ألقى منها مادة أشعلت النيران بجسد المجني عليه.

من جهتها، قررت النيابة العامة بحبس اثنين متهمين احتياطيًّا لاتهامهما بقتل المجني عليه وبإلقاء القبض على مُتهم آخر هارب.

وكان قسم شرطة دمياط الجديدة شمال مصر تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال طالب - مقيم بدائرة القسم مُصابًا بحروق متفرقة.

اتهم جاره.. ثم رحل

بالانتقال وسؤاله اتهم جاره "عامل" بسكب كمية من "البنزين" على ملابسه وإضرام النيران به محدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بالتعرض لشقيقته ومضايقتها.

وفي وقتٍ لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة حيال الواقعة التي أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.