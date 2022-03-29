اتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة مليارات دولار

اتفقت مصر وقطر على استثمارات وشراكات خلال الفترة القادمة بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، مع وزيري الخارجية والمالية القطريين تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

وتناول الاجتماع، وفق بيان رسمي من رئاسة الوزراء المصرية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

مادة اعلانية

تعزيز التعاون

وأشاد الجانبان بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. وكان البلدان قد أعلنا أمس تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية، لبحث كافة موضوعات التعاون والعلاقات.

وذكرت الخارجية المصرية أنه عُقد بالقاهرة اجتماع بين الوزير سامح شكري ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تناول تعزيز التعاون والتنسيق حيث أشاد الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية.

وشهدت الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا من قبل عدة لقاءات استهدفت مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في يناير 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة.

وخلال الاجتماعات واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا العالقة.