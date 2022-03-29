مصر.. الحبس عامين والغرامة لـ"طبيب الكركمين"

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين" بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

انتحال صفة طبيب

هذا وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، بالإضافة إلى انتحال صفة طبيب، وتوزيع منتجات بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة.

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وكانت قد نسبت النيابة العامة للمتهم في 28 أكتوبر في 2021 أنه طرح وعرض للبيع أغذية ونباتات طبية وهى مغشوشة مع علمه بذلك، وعرض للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها، وقام بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.

أدوية مجهولة المصدر

ويذكر أن معلومات وردت لضباط "مباحث المصنفات" تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر على أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وترويجه لها عبر العديد من القنوات الفضائية لتحقيق أرباح مادية.

وقامت مباحث المصنفات بإلقاء القبض على الصيدلي بعد اتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. وقامت مباحث المصنفات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على كميات من المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

من جهتها أكدت نقابة الأطباء بمصر أن أحمد أبو النصر ليس طبيباً وأنه غير مدون بسجلات نقابة الأطباء وغير مصرح له بممارسة مهنة الطب.

وأضافت النقابة أنها على مدار عدة سنوات تقدمت بشكاوى حول الوصفات العلاجية التي كان يعطيها أبو النصر وحول ادعائه أنها مرخصة من وزارة الصحة.

ووجهت نقابة الأطباء تحذيراً وتنبيها للمواطنين، حيث طالبتهم بالتأكد من هوية ومهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية، وعدم الانصياع لأية نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المختص. وشددت النقابة على المواطنين بعدم شراء أية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها ببيع الأدوية.