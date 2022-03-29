لجنة مصرية قطرية مشتركة للتنسيق والتعاون وتطوير العلاقات

أعلنت مصر وقطر تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وقطر برئاسة وزيري الخارجية، لبحث كافة موضوعات التعاون والعلاقات.

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كما ذكرت الخارجية المصرية في بيان الإثنين أنه عُقد بالقاهرة اجتماع بين الوزير سامح شكري و محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، تناول تعزيز التعاون والتنسيق حيث الجانبان بعمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمالها لأعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية.

مذكرات تفاهم

وشهدت الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتوصل للتوافق بشأن بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما ثمّن الجانبان المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعودتها إلى وضعها الطبيعي وأصلها المتين.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد عقدا من قبل عدة لقاءات استهدفت مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في يناير 2021، والتأكيد على أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المُقبلة.

وخلال الاجتماعات واصل الوفدان بحث المسائل العالقة والاتفاق على دورية انعقاد اللجنتين لحين الانتهاء من إنهاء كافة القضايا العالقة.