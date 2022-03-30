البرهان إلى القاهرة.. يلتقي السيسي حول سد النهضة وأمن المنطقة
يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك
يزور الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مصر حيث يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث عده ملفات. ويرافق البرهان في زيارته مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.
ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وقضية سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب التنسيق في بعض المواقف، فضلا عن أمن المنطقة.
وكان الرئيس المصري قد زار السودان في مارس في العام الماضي، حيث أكد خلال مؤتمر صحافي مع البرهان على رفض أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.
وأكد السيسي على مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
وشدد على أن ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.
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