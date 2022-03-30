انتحار عروسين في مصر بعد زفافهما بساعات قفزاً من الطابق العاشر
كشفت التحقيقات الأولية أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما بمنطقة الطالبية في الجيزة
بدأت جهات التحقيق في مصر، البحث والتحري في واقعة انتحار عروسين عقب زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة شقتهما.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.
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وأكدت التحقيقات أن المتوفين هما "ع.أ 25 سنة"، و"أ.م 30 سنة"، أنهيا حياتهما قفزا من الطابق العاشر، بعد زفافهما بعدة ساعات، وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة المتوفين لمعرفة الأسباب، فيما صرحت بدفن الجثتين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.
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