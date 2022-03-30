.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أنقذت طفليها ثم حدثت المأساة.. مصرع صيدلانية بسقوط مصعد بمصر

  • الخط
Person pushing down arrow elevator button
تعبيرية

أنقذت طفليها ثم حدثت المأساة.. مصرع صيدلانية بسقوط مصعد بمصر

القاهرة -أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

في مأساة إنسانية شهدتها محافظة الشرقية شمال مصر، لقيت صيدلانية شابة مصرعها في سقوط مصعد تعطل بها وبطفليها.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغا يفيد بمصرع صيدلانية أثناء خروجها من مصعد إحدى العمارات.

مصر.. الحبس عامين والغرامة لـ"طبيب الكركمين" مصر مصر.. الحبس عامين والغرامة لـ"طبيب الكركمين"

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع الصيدلانية "م ع أ" (27 عاما) وذلك بعد تعطل المصعد الذي كانت تستخدمه برفقة طفليها. وتمكنت الصيدلانية من إنقاذ طفليها ثم فوجئت بهبوط المصعد بشكل مفاجئ ولقيت مصرعها في الحال.

وتبين أن الصيدلانية من قرية شلشلمون التابعة لمدينة منيا القمح ولكنها تقيم مع زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية في الزقازيق. تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية "سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية
اكتشف المزيد