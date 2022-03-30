أنقذت طفليها ثم حدثت المأساة.. مصرع صيدلانية بسقوط مصعد بمصر

في مأساة إنسانية شهدتها محافظة الشرقية شمال مصر، لقيت صيدلانية شابة مصرعها في سقوط مصعد تعطل بها وبطفليها.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان الزقازيق، بلاغا يفيد بمصرع صيدلانية أثناء خروجها من مصعد إحدى العمارات.

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وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع الصيدلانية "م ع أ" (27 عاما) وذلك بعد تعطل المصعد الذي كانت تستخدمه برفقة طفليها. وتمكنت الصيدلانية من إنقاذ طفليها ثم فوجئت بهبوط المصعد بشكل مفاجئ ولقيت مصرعها في الحال.

وتبين أن الصيدلانية من قرية شلشلمون التابعة لمدينة منيا القمح ولكنها تقيم مع زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية في الزقازيق. تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.