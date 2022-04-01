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مصر.. ضبط هارب من الإعدام حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

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أحد عناصر الشرطة المصرية (أرشيفية)

مصر.. ضبط هارب من الإعدام حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - العربية.نت 

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ضبطت السلطات المصرية الجمعة مجرماً (مسجل خطر) وهاربا من الإعدام، حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.

في التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي محاولاً اقتحامها.

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اعتاد ممارسة أعمال الشغب

كما كشفت التحريات أن خضر العرباوي اعتاد ممارسة أعمال الشغب وحمل الأسلحة النارية، وسرقة المواطنين بالإكراه، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالإعدام و8 قضايا جنائية.

كذلك أظهرت التحقيقات أن العرباوي يقيم في مدينة الصف واعتاد التنقل بسيارته وبجواره سلاح ناري لتنفيذ عمليات السطو المسلح وسرقة المواطنين بالإكراه خاصة في الطريق الصحراوي.

تحت تأثير الأقراص المخدرة

وتبين أن المتهم، الذي كان تحت تأثير الأقراص المخدرة، تتبع سيارة يقودها منتج فني عبر طريق الواحات البحرية، محاولاً سرقته.

وعندما شعر المنتج بذلك لاذ بالفرار وتمكن من اللجوء لمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث استغاث بالخدمات الأمنية على بوابات المدينة التي تمكنت من ضبط المتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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