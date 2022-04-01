مصر ترحب بالهدنة في اليمن.. "نتطلع أن تسهم في تسوية شاملة"

رحبت مصر اليوم الجمعة بإعلان الهدنة في اليمن معربة عن تطلعها إلى أن تسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة هناك.

وقال بيان للخارجية المصرية "ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من الغد".

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كما عبر البيان عن تطلع القاهرة إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض.

يذكر أن المحادثات اليمنية اليمنية انطلقت في الرياض يوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق، أمس، أن الأجواء في المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة.

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.