جديد أزمة شوكولاتة المخدرات في مصر.. الشركة المنتجة ترد

جدل كبير أثارته تصريحات الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، حول وجود نوع من الشوكولاتة في الأسواق تحتوي على مادة مخدّرة، وهو ما دفع الجهات المعنية والرقابية للتدخل وسحب عينات من الأسواق التجارية لفحص الشوكولاتة، ما استدعى ردا من الشركة المنتجة.

فقد رد رئيس مجلس إدارة شركة شوجيتين في مصر، حسن شاهين، على تصريحات الدكتور جابر نصار، حول رصد حالات إيجابية للمخدرات لأشخاص تناولوا الشوكولاتة، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ من الصحة تماماً، موضحاً أن المنتج الذي تم رصده من إنتاج شهر مارس لعام 2021 وتنتهي صلاحيته يوم 31 من شهر مارس لعام 2022، وبذلك يكون المنتج منتهي الصلاحية.

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كما أوضح أن المنتج يتم استيراده من دولة ألمانيا، وخاضع للرقابة والمواصفات المصرية، كما تم فحص هذا المنتج و12 منتجا آخر، كما أنه تم اختباره من قبل هيئة سلامة الغذاء، والشركة لديها ما يثبت الإفراج الجمركي للمنتجات الخاصة بالشركة.

سحب العينات

وأكد أن المنتج قبل أن يصل إلى مصر، يتم فحصه بمواصفات عالمية ويتم تحليله، ونتائج فحص وتحليل المنتج تصل معه قبل دخوله البلاد ليتم الموافقة عليها.

وأضاف، رئيس مجلس إدارة الشركة في مصر أن الجهات الرقابية من هيئة سلامة الأغذية وحماية المستهلك ووزارة التموين، قامت بسحب عينات من منتجات الشركة من المحلات التجارية من المحافظات المختلفة، وفي غضون أسبوع، ستظهر نتيجة الفحص من قبل الجهات الرقابية.

بذور غير مخدرة

وفيما يخص زهرة الخشخاش، أكد شاهين أن بذور زهرة الخشخاش يتم استخدامها في صناعة المعجنات والمخبوزات كما يتم استخدامها في صناعة الحلويات، وهي غير مخدرة تماماً، لأنها تكون بذرة.

وطمأن شاهين محبي منتجات الشركة أن ليس هناك أي ضرر أو سبب للخوف على أطفالهم من هذه الشوكولاتة، كما أن المنتج الذي تم ادعاء أستاذ نصار عليه، هو كان من المجموعة الخاصة التي تصدرها الشركة بشكل سنوي بأنواع مختلفة وكميات محدودة، كما أن هذا النوع غير متوفر حالياً في الأسواق وأصبح منتهي الصلاحية.

وأكد شاهين أن الشركة قامت بتسليم كل الأوراق المطلوبة للجهات المختصة، وفي انتظار نتيجة المعامل، المركزية الأسبوع القادم للرد على التشهير الذي تم ضدها وتشويه سمعة الشركة من قبل نصار.