مختل عقليا وهدايا رمضان.. فيديو جديد للحظة ضبط قاتل كاهن الإسكندرية 

تكشفت تفاصيل جديدة في حادث مقتل كاهن الإسكندرية في مصر طعنا بسكين على يد مسن وقال شهود عيان "للعربية .نت "

أن الكاهن أرسانيوس أوديد كان في جولة على الشاطىء ويقوم بتوزيع هدايا شهر رمضان على المرتادين برفقة مجموعة من الشباب، مضيفين أنه وعقب انتهاء الجولة وعند استقلال الكاهن للحافلة في طريق عودته هاجمه متسول مسن وطعنه بسكين في رقبته وأكدوا أن المسن مختل عقليا وكان يعالج قبل شهور في مستشفى للأمراض العقلية.

وكان مصدر كنسي قد كشف سابقا للعربية.نت أن شخصا طعن أرسانيوس أوديد كاهن بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة محرم بك في الإسكندرية وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

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وأضاف أن الكاهن كان له دور كبير في كنيسة السيدة العذراء في محرم بك و خدمة نشيطة في منطقة كرموز ، كما أسس كنيسة السيدة العذراء وبولس الرسول في شارع ايزيس كرموز .

وأكد أن المتواجدين تمكنوا من شل حركة القاتل والإمساك حتى وصول الشرطة.

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاماً قام بالإعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية بإستخدام "سكين" كان بحوزته.

وأضافت أنه تم نقل المصاب لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق فيما تبذل أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة دوافع القاتل .