جريمة تهز قرية مصرية أثناء التراويح.. وهذه التفاصيل

جريمة بشعة هزت قرية طنبدي بالمنوفية في مصر، عقب مقتل شاب وإصابة شقيقه وابن عمه، في مشاجرة بالأسحلة النارية أمام مسجد المنوفية.
في التفاصيل صرح مصدر بالقرية لوسائل إعلام محلية أن المتهم، أطلق النار على أبناء عمومته بسبب خلافات النسب، وذلك في مشاجرة مع بداية صلاة العشاء، إلا أنها تطورت لاحقاً لإطلاق نار أثناء صلاة التراويح.
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إلى ذلك فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في القرية مع تمركز سيارة إسعاف وإطفاء لمنع تجدد الاشتباكات، وحررت محضراً بالواقعة.
وقد نقل المصابون إلى المستشفى.
فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت عرض جثة القتيل على الطب الشرعي.
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