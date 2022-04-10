ضبط متلبسا بإخفائها بجيبه.. ميدالية تسبب باستقالة نائب رئيس الزمالك

بعد واقعة ضبطتها الكاميرات وأثارت جدلا واسعا في مصر تقدم نائب رئيس نادي الزمالك باستقالته إثر انتشار فيديو شوهد فيه يخفي ميدالية في جيبه خلال مراسم تقلد فريقه لكرة اليد جوائز المركز الثاني لمسابقة كأس مصر والتي فاز بها فريق سبورتنج السكندري.

وكان فيديو قد تم تداوله صباح السبت وعلى نطاق واسع قد كشف قيام اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك بإخفاء ميدالية فضية في جيبه خلال مراسم تقلد فريقه لجوائز المركز الثاني في مباراة نهائي مسابقة كأس مصر لكرة اليد والتي أقيمت الجمعة وفاز بها فريق سبورتنج لأول مرة في تاريخه.

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ولاقى الفيديو انتقادات واسعة وسخرية على مواقع التواصل وإزاء ذلك قرر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد جلسة طارئة لمناقشة الأمر واتخاذ موقف تجاه نائبه معتبرا أن الواقعة فيها إهانة لتاريخ وتقاليد النادي العريق.

وقبل انعقاد المجلس بساعات أعلن هدهود تقدمه باستقالته من منصبه معبرا عن غضبه من قرار مرتضى منصور بالدعوة لعقد جلسة طارئة دون علمه ودون الإستماع لوجهة نظره.

وقال نائب الرئيس في تبريره للواقعة - خلال تصريح صحافي -أن الميدالية كانت فضية ولم يكن يقصد الاستيلاء عليها بل وضعها في جيبه لحين انتهاء المراسم ومنحها للاعبي فريقه لكونها من حقهم، مضيفا أن النادي الفائز حصل على ميداليات ذهبية وفور اكتشافه أن الميدالية المقدمة فضية استلمها لحين منحها لفريقه بعد انتهاء المراسم.

وتابع قائلا :"كنت أسلم الميداليات الذهبية لفريق سبورتنج، ولا يمكن أن أتورط في موقف مثل هذا فأنا رجل مسؤول مشيرا إلى أنه تحدث مع محمد أمين رئيس اتحاد اليد ووافق، على استلام الميدالية التي كانت زائدة عن عدد اللاعبين.

وعقب انتهاء مباريات فرق النادي الأبيض أمس في مسابقات القدم والطائرة واليد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك قبول استقالة هدهود وبموافقة جماعية.

وأكد مرتضى منصور أن اللواء هدهود تقدم باستقالته من منصبه بعد تأكيده على الخطأ الذي تسبب فيه موضحا وفق بيان رسمي إن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الزمالك خطوة تحترم منه وله الشكر على ما قدمه.

وقال إن النادي سيظل قلعة الوطنية والكرامة في الرياضة المصرية.

مصطفى هدهود هو لواء سابق بالجيش المصري وتولى منصب محافظ البحيرة كما شغل عدة مناصب عسكرية وسياسية وفاز خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في نادي الزمالك فبراير الماضي بمنصب نائب رئيس النادي ضمن قائمة مرتضى منصور .