تسريب جديد لمرسي: "البرادعي كان حيموت على رئاسة الوزراء"

يواصل مسلسل "الاختيار 3" بث تسريبات حصرية عن فترة حاسمة من تاريخ مصر، حين كان الإخوان على سدة الحكم، ففي التسريب الجديد الذي أذيع خلال الحلقة التاسعة من المسلسل، يظهر الرئيس المعزول محمد مرسي، يتحدث لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر عن محمد البرادعي.

"اتصل بينا مرتين"

وقال مرسي في التسريب، "البرادعي زعلان كان حيموت على رئاسة الوزراء.. حيموت يعني.. حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، قال إذا مش موافقين قالوا ليس لدينا مانع هي رئاسة الوزراء، مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جدا".

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"جايز أي حد يتعاطف معاه"

فيما قاطع خيرت الشاطر حديث مرسي قائلًا: "آه واديت له رسالة إن الإخوان مش هيدوا له في انتخابات الرئاسة، وهو بيراهن على غير كدا فيبقى إذ كان التصويت كتلته 60-70% ماشية في اتجاه الإسلاميين، يبقى فرص نجاحه ضعيفة أو مش موجودة، فقرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط بقى يعني جايز الناس بتحب الضحية جايز أي حد يتعاطف معاه الناس الطريقة الأمريكاني يعني".

ويعرض مسلسل الاختيار في الجزء الثالث عددا من التفاصيل والكواليس التي يجري الكشف عنها لأول مرة حول فترة حكم جماعة الإخوان، مرورًا بالأزمات التي دخلت فيها الجماعة والصدام مع مؤسسات الدولة المختلفة.

أخطر تسريب

كما عرض المسلسل خلال الحلقة السابقة (الثامنة) أخطر تسريب لمرسي فقد هدد بحرق مصر إذا لم يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة. وظهر في هذا التسريب المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى مرسي.

يشار في بطولة المسلسل مجموعة من الصف الأول من الفنانين المصريين أبرزهم ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا.