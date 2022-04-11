صور تثير الغضب في مصر.. توزيع عظام على فقراء

حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل بعد تداول صور على فيسبوك لإحدى الجمعيات الخيرية في قرية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، توزع عظام المواشي على عدد من السيدات الفقيرات، وتصور هذا الأمر علي أنه إنجاز خيري.
وأثارت الجمعية الغضب والسخرية بالصور التي نشرتها قبل أن تزيلها، مشيرة إلى أن عظام المواشي "تعمل شوربة غنية بالعناصر الغذائية المهمة تكفي ليومين أو ثلاثة".
فيما تُظهر الصور، تسلم عدد من السيدات "عظام الماشية" عبارة عن تبرع من أحد الجزارين، لطبخها بديلًا عن اللحوم لعدم استطاعتهم شراءها فى ظل ارتفاع الأسعار حيث وصل سعر كيلو اللحوم إلى 200 جنيه.
لكن تسبب هذا التصرف في إثارة جدل وغضب شديد لرواد مواقع التواصل، مطالبين بمحاسبة الجمعية التي قامت بذلك.
من جانبها، كشفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية عن أن الدار التي حدثت بها الواقعة تتبع محافظة البحيرة وليست الإسكندرية.
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