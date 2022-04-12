تسريب جديد.. الشاطر يهدد بتفجيرات وإدخال القاعدة لمصر

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3"، والذي يبث على الفضائيات المصرية ويكشف خفايا فترة حكم الإخوان تسريبا موثقا بالصوت والصورة، للقيادي الإخواني خيرت الشاطر يهدد فيه بعمليات تفجيرية وإدخال القاعدة لمصر ودور المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل في ذلك.

"نظرية القفز على السلطة"

إلى هذا، قال الشاطر في التسريب "المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم – يقصد حازم أبو إسماعيل -، هو فيه مئات الألوف على مستوى الجمهورية في المحافظات، يعني في مطروح في كفر الشيخ في دمياط السلفية الشعبية بتتبناه، وجزء من سلفيين القنوات الفضائية، هم دول مش منظمين يعني مش جسم يقدر يجمع ويعمل شغل كبير، إنما فيه مجموعات خطر، في مجموعة عبد المجيد الشاذلي أو مجموعات القطبيين أو السلفية الجهادية دول خطر حقيقي، حتى لو قليلين في العدد، لأن دول بشكل أو بآخر يتبنوا فكرة العنف، وهم عندهم نظرية موجودة بتقول إننا نقفز على الحكم والسلطة، وده تعديل في استراتيجياتهم السابقة، يعني إن هو يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم بشكل أو بآخر".

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دعوات لدخول القاعدة مصر

وأضاف: "عبد المجيد وجه نداءً يعني الشهر اللي فات لبعض مجموعات القاعدة والناس بتاع العنف اللي بره إنهم ينزلوا مصر، والمعلومات اللي عندنا إن نزل شوية بس مش شوية كتير، يعني ممكن 30 - 40 شخص في ظل الهيصة الموجودة في البلد والأمور مش محكومة زي الأول على مستوى أمن الدولة والأجهزة المختلفة، وممكن يبقى في تفكير في إحداث عملية تفجيرات حتى لو محدودة يعني، أو أعمال عنف محدودة، فلو ده توافق مع سكون عند الإخوان كمان تبقى كارثة".

كما أضاف "يعني يبقى الجو نفسه كله مهيأ، لأن أنا لو نزلت بمليونية وجه عندي صوت طب أطلع بقى على المحكمة الدستورية أو اللجنة العليا للانتخابات أو انزل على مجلس الدفاع نفسه أو وزارة الدفاع شوف هم بيعملوا كده إزاي والثورة وده إنتاج للنظام القديم، وأنا قلقان من أن الفترة الجاية تلجأ للعنف حتى لو على نطاق صغير، يعني مش لازم يبقى يقلب الدنيا ولا خطر، بس ما هنرجع لأجواء 92 وأجواء تانية كان خمسة ستة في حتة بيعملولنا فرقعة في المتحف ولا في حاجة بتعملنا إزعاج".

عمليات تفجيرية

فيما تضمن التسريب تهديدا حقيقيا من الشاطر بإحداث تفجيرات عند وزارة الدفاع والمنشآت الحيوية المصرية لإحداث إرباك للأجهزة الأمنية المصرية وإنهاك الجيش، كما كشف عن وجود تعاون بين الإخوان والقاعدة من خلال حازم صلاح أبو اسماعيل.

الجزء الثالث من مسلسل الاختيار بطولة ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، وصبري فواز وغيرهم.