مصر.. مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أجانب بحادث حافلة في أسوان

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم اليوم الأربعاء بطريق أسوان أبو سمبل.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

مادة اعلانية

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

بيان محافظة أسوان حول الحادث

"محافظ أسوان يشرف على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث طريق أبو سمبل / أسوان بإجمالى 14 سائح فرنسى وبلجيكى .. والفحوصات تؤكد إستقرار حالتهم الصحية .. والحادث يودى بحياة 10 أشخاص أخرين نتيجة تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل.

وفور إخطاره بوقوع حادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل إنتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائح منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين ، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة ، ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى ، ووجه اللواء أشرف عطية إلى توفير أجواء الهدوء والراحة التامة للمصابين أثناء تلقيهم للعلاج ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل ، مع توزيع بوكيهات الورد عليهم وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، كما تواصل محافظ أسوان مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان حيث تم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .. والجدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى ، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة السياحية ، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل".