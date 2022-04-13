وزير مصري: "تسريبات الاختيار" كشفت بلطجة الإخوان وخططهم للتمكين

أكد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أن مسلسل "الاختيار 3" وتسريباته كشف بلطجة الإخوان ومحاولتهم وخططهم للتمكين.

وقال جمعة في تغريدة له على حسابه بموقع "توتير" إن مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب، مضيفا أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.

مادة اعلانية

وتابع أن المسلسل برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كانوا يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار.

وكان المسلسل قد كشف من خلال تسريبات موثقة بالصوت والصورة فضائح جماعة الإخوان وتهديداتهم بإحراق مصر، وإحداث قلاقل واضطرابات لو لم يصلوا للحكم، وخططهم للإطاحة بالمعارضين وتشويههم في حالة وصولهم للحكم، وكذلك علاقتهم بالقاعدة، ونظرتهم للسلفيين والتيارات المعارضة.

وفي تسريب جديد بثته الحلقة الحادية عشر من مسلسل الاختيار والتي أذيعت الثلاثاء وخلال جلسة جمعت الرئيس السابق والمعزول محمد مرسي مع خيرت الشاطر نائب المرشد، هدد مرسي بمحاصرة مقر الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير بالبلطجية.

وفي التسريب قال مرسي مخاطبا الشاطر : "إحنا كان عندنا بعض المعلومات كنا نخش على صاحب الحكاية، نقوله اتعدل وإلا..

يعني أنا فاكر إن اسمه إيه دا بتاع الحزب الوطني محمد رجب، أنا عرفت أن هو كان قاعد بيرتب وجايبلي 3 آلاف واحد وقاعد معاهم في مقر الحزب بتاعهم في الجيزة، وأنا عارفه.. رحت متصل بيه في التليفون، قولتله يا محمد يا رجب لم نفسك أحسن، أنت لو فكرت تجمع 3 آلاف واحد، هنحاصرك ب 30 ألف في ساعتين، وأنت وال3 آلاف هتروحوا في ستين داهية" .

وكشفت أحداث المسلسل خطط الإخوان للسيطرة على الشباب ومراكز الشباب وتحويل تلك المراكز لمعسكرات تدريب على السلاح لعناصرها وخططها لتشكيل حرس ثوري مواز لأجهزة وزارة الداخلية وتولي تلك المسؤولية أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الإخوان.

وتولى ياسين كذلك مسؤولية الفرقة 95 التابعة للجماعة وكانت عبارة عن مجموعات من عناصر الردع، واتهمت هذه الفرقة بعمليات قنص واغتيالات في ميدان التحرير وإلصاقها بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك .

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويقوم ببطولته كلا من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

ويرصد المسلسل أحداث فترة حكم الإخوان وحتى قيام ثورة يونيو من العام 2013 التي قام بها ملايين المصريين للإطاحة بهم .