جديد أزمة شوكولاتة المخدرات في مصر.. النيابة تحسم الجدل

بعد أن أثار تصريح لمسؤول مصري سابق عن وجود شوكولاتة تباع في الأسواق التجارية الكبرى والشهيرة في البلاد رغم احتوائها على مادة مخدرة، جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، حسمت النيابة العامة الأمر.

فقد أكدت، الخميس، أنه بعد البحث والتحقيق تبين خلو الشوكولاتة من المخدر، لافتة إلى أنها أرسلت عينة لمصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحص اللازم عليها، وأكد أحد الأطباء خلوها من أي مواد مخدرة.

مادة اعلانية

غير صحيح

واستمعت النيابة لمالك الشركة المستورِدة للشوكولاتة حيث أوضح أن ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غير صحيح لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقاً للإجراءات الصحيحة.

كما قال إن المنتج خال تماماً من أي مواد مخدرة، مؤكداً خضوعه لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد.

كذلك كشف أنه تم إرسال عينة من الشوكولاتة للهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، والتي وافقت بعد الفحص على تداوله بالسوق لانطباق كافة الشروط القياسية المصرية عليه. وقدّم في التحقيقات الإفراج الصحي الصادر من الهيئة، وما يفيد سداده الجمارك المستحقة على الاستيراد.

نبات الخشخاش

أتى ذلك بعد أن كان جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي وجود شوكولاتة تحتوي على مادة مخدرة في الأسواق.

وقال نصار إنه تبين له بعد التمحيص أن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحياناً، ومنهم مسؤولون وشخصيات في مناصب مرموقة هو تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي تحتوي على نبات الخشخاش في مكوناتها.

عقوبات قاسية

كما أوضح في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أنه ومنذ مدة ليست بالقصيرة شكا له كثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، وهو ما عرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

كذلك أضاف أنه اكتشف بالصدفة، تواجد منتج يباع بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة عبارة عن شوكولاتة تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأميركا، لافتاً إلى أن هذا ما يفسر الظاهرة، مطالباً الجميع بتوخي الحذر خاصة أن الأمر يعرض للعقوبة.