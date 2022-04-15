بعد 6 سنوات.. حبس مصري ابتز فتاة بصور خليعة على فيسبوك

بعد 6 سنوات من الملاحقات القانونية، قضت محكمة مصرية بحبس شاب اخترق حساب فتاة على فيسبوك، وأرسل لزميلتها وصديقاتها صورا مفبركة وخليعة.

وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا يقيم في قرية التلين مركز منيا القمح، ويعمل في تجارة الألبان، بالحبس سنة لقيامه باختراق حساب طالبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإرسال رسائل إباحية منه، لزميلات الفتاة.

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وكشفت جهاد محمد الفتاة الضحية تفاصيل الواقعة لـ "العربية.نت"، قائلة إنها عانت من نظرات أهالي قريتها لها ونبذها بعد تداول صور إباحية من حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الواقعة بدأت قبل سنوات واكتشفتها بالصدفة البحتة.

كما أضافت الفتاة التي تدرس بجامعة الأزهر أنها وخلال سيرها بأحد شوارع قريتها فوجئت بفتاة تنهرها بشدة، وتوبخها على إرسال صور إباحية لها من حسابها على موقع فيسبوك، مضيفة أنها لم تكن تعلم شيئا عن تلك الصور.

وأوضحت أن الفتاة ذهبت لأسرتها واتهمتها بأنها ترسل لها صورا مسيئة، وعلى الفور تم تحرير محضر بمركز شرطة منيا القمح ومباحث الإنترنت التي اكتشفت أن الحساب مخترق ويرسل الجاني منه صورا خليعة لفتيات أخريات.

وأكدت جهاد أن السلطات وبعد فترة تمكنت من تحديد هويته، وتبين أنه أحد المواطنين من القرية يعمل في تجارة الألبان وقام باختراق الحساب وإرسال صور منه، وتم القبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات التي عاقبته أخيرا بالحبس سنة.

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها في واقعة انتحار الطفلة هايدي شحته، والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة الشرقية" التي انتحرت عقب تداول صور مفبركة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بالسجن المُشدد 6 سنوات للمتهمة الأولى جارة الطفلة والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمتين "ع" و"م" ابنتي المتهمة الأولى، والسجن لمدة 6 سنوات للمتهمين الرابع والخامس.

وفي مارس الماضي، قضت محكمة الطفل بطنطا، بالسجن 5 سنوات على "محمود. ع. س" المتهم السادس في واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، والتي أنهت حياتها بتناول حبة غلال سامة، بعد تعرضها للابتزاز وهتك العرض على يد مجموعة من شباب قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.