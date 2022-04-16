الإخوان زعموا اعتقال محام سخر من ياسر جلال.. والأمن يوضح

زعمت صفحات وحسابات تابعة لجماعة الإخوان في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال المحامي نبيل أبو شيخة بسبب تغريدات انتقد فيها الممثل ياسر جلال الذي يقوم بدور البطولة في مسلسل الاختيار، إلا أن مصدراً أمنياً مصرياً نفى ذلك مشيراً إلى أن المحامي مطلوب لأمن الدولة.





فقد أكد المصدر أن أبو شيخة مطلوب على ذمة قضية لأمن الدولة تعود إلى عام 2021، مشيراً إلى أن اعتقاله جاء تنفيذاً لقرار جهات التحقيق في القضية.

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وقال إن جهات التحقيق أصدرت قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية، لافتاً إلى أنه أودع بسجن شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ، وخالد الصاوي، صبرى فواز.

ويتناول المسلسل فترة حكم الإخوان وما فعلته الجماعة في مصر ودور الجيش في حماية البلاد.